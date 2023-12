Maduro ordena capturar al equipo de María Corina por el delito de dirigirle la palabra a María Corina

Nicolas Maduro, presidente del primer país con un ejército conformado por personas de la tercera edad, sostuvo esta mañana una cadena nacional donde ordenó capturar a todo el equipo de María Corina Machado por perpetrar el delito de dirigirle la palabra a María Corina Machado.

A través de una cadena nacional transmitida a miles de hogares en el país sin luz para encender el televisor, Maduro aseguró: “¡A María Corina le aplicamos la ley del hielo! ¡AIS RUL! (sic) Todo el que hable con esa traidora a la Patria irá preso, punto y aparte. O punto y final, no me acuerdo. Todo el mundo está obligado inmediatamente a bloquearle de las redes sociales, del Guasac (sic). No permitiremos ningún tipo de comunicación, ¿ah? Y si tienen un amigo que se llame José María bloqueenlo también, no por esto, sino porque esa gente siempre anda en unas conspiraciones con la Epson, así es que se dice ¿verdac?”, concluyó Maduro, mientras ordenaba también la décimo cuarta orden de captura contra Leopoldo López esta semana.