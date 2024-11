Donald Trump ordena retirar cuadros de Chávez y Maduro de La Casa Blanca

Decenas de camiones de basura llenos hasta el tope con cuadros con la cara de Chávez, Maduro y Aran One salieron hoy de la Casa Blanca por orden directa de Donald Trump, quien ya empezó su labor como la única persona en todo el universo capaz de salvar a los Estados Unidos de los gorgojos del Clap y el atroz comunismo castro-chavista soviético de Kamala Harris.

Durante su primera alocución como el primer presidente serio de Estados Unidos, Trump le explicó la decisión a los periodistas de Fox News, el único medio del país que no transmite La Hojilla las 24 horas del día: “Mi primer objetivo es acabar con el comunismo, todo el comunismo, no como Kamala que prácticamente es miembro de los Tupamaros, yo soy el más anticomunista. Lo primero que vi cuando entré fueron cuadros de Chávez, Maduro y Mark Ruffalo, gigantes, enormes, nunca nadie ha visto cuadros tan comunistas, por eso los mandé a sacar y a quemar para reemplazarlos por cuadros de Putin. Además, todos los trabajadores de la Casa Blanca estaban uniformados con boinas rojas, nada de desodorante y franelas del Ché Guevara, un ícono comunista como Biden que come perros y gatos, así como todos los comunistas chinos menos Xi Jinping que es un gran amigo mío. ¿Saben qué más había? Una fuente de chocolate de Karl Marx, el chocolate estaba rico, el mejor chocolate que he probado, pero le vamos a poner impuestos a los chocolates porque no pueden competir con el cacao de la persona más importante de Estados Unidos, Mr.Beast, así acabaremos con el choco-comunismo internacional”, aseguró Trump mientras ordenaba a un mexicano subpagado tumbar la estatua de Fidel Castro en la oficina oval.