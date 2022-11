Cirujano plástico venezolano ofrece promoción 3x1 en implantes mamarios

El país de las playas más hermosas, las mujeres más bellas y los cirujanos plásticos con menos escrúpulos del mundo volvió a sorprender al mundo con sus estrategias de mercadeo y publicidad para cirugías estéticas cuando el “Dr.” Germán Pérez ofreció una promoción 3×1 en implantes mamarios.

Pérez, aprovechó esta nota de prensa para destacar los beneficios de esta “generosa” promoción: “Bueno more, la verdad es que yo siempre he estado en búsqueda de la belleza del alma, del corazón, de los esfínteres, de los ganglios linfáticos, de todo eso. Por eso, esta promoción es para las chicas que quieran aprovechar un 3×1 en aumento de busto, yo creo que la perfección está en los detalles y por que 2 cuando puedes tener 3. Además more, te verías diferente, más natural, más perfecta, más de todo, ven aprovecha la promoción para que tengas 3 razones más para estar bella”, aseguró Pérez mientras sacaba un cincel para moldear una nariz de una paciente.