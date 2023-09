Abuela hace mercado, compra medicinas, le da mesada a sus nietos y remodela apartamento con el bono del gobierno en esta noticia de mentira

Así es, justo así como lo estás leyendo. Este jueves, la señora Gladys Oropeza cobró su bono del amor mayor, y con eso compró todo su tratamiento para la osteoporosis, repartió par de billetes de 20 dólares a sus nietos e hizo la refacción que tanto quería a su cocina, todo esto gracias a la revolución del presidente obrero Nicolás Maduro y todo el apoyo que ha dado a los adultos mayores en esta noticia de mentira redactada en la sala de la casa de un trabajador de El Chigüire Bipolar.

Oropeza, persona totalmente inventada, agradeció a la gestión de Nicolás Maduro y ofreció sus declaraciones totalmente sacadas de la imaginación de nuestro redactor: “Soy millonaria, menos mal que en Venezuela se respetan a los adultos mayores y se les provee una vejez privilegiada, por lo menos, en esta noticia que la está escribiendo uno de los chamos que escribe en El Chigüire Bipolar. Con mi bono del amor mayor pude hacer de todo: compré todas mis medicinas, le compré una casa a mi hijo menor, hice un buen mercado y hasta me compré un deportivo descapotable también, todo es posible si esto es una noticia, es más hasta me compré la mitad de las acciones de Empresas Polar y una bandeja de queso amarillo en el supermercado. De verdad que este gobierno fuera el mejor del mundo si tan solo toda esta historia que estoy diciendo en este momento no fuera totalmente inventada por una persona que está siendo totalmente sarcástica”, aseguró Oropeza quien si existiera en vida real no podría costearse la vida de ninguna manera con su pensión en Venezuela. Así que menos mal que no existe.