Gobierno y oposición se ponen de acuerdo en que después de la tercera temporada La Casa de Papel se fue a la mierda

El Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana terminaron este lunes la cuarta y última jornada de reuniones en México, en las que se negociaba, entre otras cosas, el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Las delegaciones informaron finalmente que se firmaron «dos acuerdos parciales» donde las dos partes coincidieron en que después de la tercera temporada, La Casa de Papel se arruinó.

Enviamos nuestro pasante subpagado a recoger las declaraciones de la número dos del chavismo, Delcy Rodríguez, quien destacó puntos importantes en el acuerdo con la oposición: “Discutimos puntos muy importantes para el futuro de Venezuela: Primero, creemos que Guaidó debería quitarse esa barba porque nunca, jamás, y digo jamás, se va a parecer a Leopoldo López. Segundo, la oposición y el gobierno acordaron que Elías Jaua no debería volver a la política, no solo porque nos cae mal, sino que además tiene una cara de imbécil que no se la quita nadie. Tercero y más importante, La Casa de Papel, esa serie tuvo que quedarse con dos temporadas nada más, atracaron la Casa de La Moneda y no fue suficiente para ellos, ya hasta se parecen a nosotros. Pero la cagaron, ¿se puede decir cagaron? Bueno, total, a mí no me dirán nada, en fin. En unos años hablamos de la pobreza y cómo mejorar la economía del país, pero por ahora seguiremos hablando de series”, finalizó Rodríguez, mientras le preguntaba a Freddy Guevara si estar en la cárcel es igual a como lo muestran en Orange Is The New Black.