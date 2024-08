Fantasma de Marx pide que muestren las actas

Esta mañana, el espíritu del economista, sociólogo y mantenido profesional, Karl Marx —mejor conocido a nivel mundial y por tu tía como “el malbañado ese”— puso en pausa a su descanso eterno e hizo presencia en el plano terrenal para exigirle al gobierno de Nicolás Maduro que muestre las actas de las elecciones de este pasado 28 de julio.

Manifestándose a través de unas velas prendidas y media lata de atún sacrificada en Miraflores, el doctor en Filosofía y Vagabundería se sumó al coro de voces a nivel nacional e internacional que demandan pruebas de los resultados de la elección: “Camaradas revolucionarios, por el amor de Engel, ¡muestren esas benditas actas! Un verdadero comunista podrá ser vago, inútil y hasta corrupto, ¡pero nunca un mal mentiroso! En mis tiempos cuando mentíamos lo hacíamos bien, no permitíamos esa clase de descuidos. ¿No ven cómo quedamos mal parados frente a los imperialistas? Stalin no hubiera permitido tal bochorno, además de que él sí se arreglaba bien el bigote, no como otros por aquí”, exigió Marx, mientras le jalaba los pies a Juan Barreto por saltar la talanquera.

Maduro respondió con contundencia a las demandas del filósofo alemán. “Por aquí me dicen que un tal Carlos Marts anda exigiendo resultados. ¿Y quién es ese para venir a pedir nada? Venezuela se respeta, señor Carl Max Steel. Aquí hay una revolución que no va a aceptar que venga ninguno de los pelucones con apellidos representantes de los grandes poderes imperialistas a decirnos qué hacer. Entiéndalo, señor Google Marx. Venezuela se respeta. Deje quieto a quien está quieto. No quiero lloradera después” aseguró Maduro mientras borraba de su teléfono el Angry Birds 2 para evitar que lo espiaran.