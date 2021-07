Portero de Argentina hace llorar a Diosdado

Emiliano Martínez, portero de Argentina y bully de quinto año de bachillerato, fue objeto de duras críticas este miércoles al alcanzar una hazaña que ni “Coco” la película de Disney habría logrado, hizo llorar al ancla de “Con El Mazo Dando”, Diosdado Cabello, usando elaborados insultos en argentino que quebraron al número dos del chavismo.

Martínez, quien demostró no tener miedo a morir tras desafiar al hombre más poderoso del gobierno venezolano, espetó las siguientes palabras en la cara de Cabello: “Te estás riendo y me vas a meter preso después de esta noche pero hoy te voy a dar lo tuyo pelotudo, vení acá ah, ¿vas a seguir bailando en Con El Mazo Dando después de esta humillación? Estás nervioso wacho, se te ve en esos ojos azules, deberías dedicarte a otra cosa mejor como no ser un tremendísimo gil de los siete ortos. Eh eh, vos sabés que tenés a todo el chavismo y oposición en contra, todo el mundo sabe que Padrino López tiene más rango que vos, de hecho todo el mundo en El Cafetal aunque lo nieguen lo aman más que a vos. En fin, Alex Saab es colombiano y lo sabés boludo”, finalizó el cancerbero argentino segundos antes de ser capturado por una comisión del CONAS.