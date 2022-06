Caraqueño en Islandia comete primer atraco en 500 años

La tranquila ciudad de Reikiavik, capital de Islandia, presenció este domingo uno de los episodios más horrorosos jamás vistos en la localidad: un robo. El delito fue cometido por el venezolano Andrés Gutiérrez, quien despojó a Stefán Gunnarsson de su teléfono, 8 coronas islandesas y la tranquilidad de vivir en el país con mejor calidad de vida según la ONU.

Para obtener todos los detalles del crimen cometido por Andrés enviamos a nuestro pasante subpagado, quien se encontraba por la zona calentando su almuerzo en el volcán Eyjafjallajökull: “Mano, te lo juro que yo no quería hacer eso. De hecho, yo no robé a ese catire bello, ese chamo se asustó cuando me vio y me dio sus cosas sin que yo lo pidiera. Me imagino que se sorprendió cuando vio mi pistola de soporte emocional. Pero esa bicha yo la tengo es porque soy caraqueño pues, no porque sea malandro. Ahorita lo que quiero es aclarar la confusión, así que ya cuadré con ese vikingo hermoso para vernos, darle sus pertenencias y enseñarle a hacer caballito en mi moto”, finalizó Andrés antes de lanzar 3 tiros al aire, comerse un pabellón y cantar el himno nacional.