Venezolano en Perú está listo para emigrar de nuevo y empezar una tercera familia

Joaquín Salazar es un venezolano que dejó su país natal en búsqueda de una mejor vida en Perú. Sin embargo, mientras espera los resultados de las reñidas elecciones presidenciales entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, Salazar está cayendo en cuenta que quizás su movimiento migratorio no fue la decisión más inteligente que ha tomado. Es por esto que hoy empezó a hacer maletas y a despedirse de su segunda familia secreta, para tomar rumbo a otro país latinoamericano y formar un nuevo núcleo familiar, el tercero según las cuentas más recientes.

Logramos contactar al señor Joaquín, quien nos atendió mientras intentaba meter su budare en su maleta asegurando que le gusta “viajar ligero”: “Verga, chamo, aquí esto se jodió, no hay duda. Yo vine con muchas esperanzas a este país que me ha dado cosas buenísimas como una nueva mujer, 2 muchachitos que no son míos, uno que capaz que sí y un ceviche divino. Pero ¡qué va! Gane quien gane, aquí esto se va a poner bien feo. Te digo algo, yo ya estoy muy viejo pa’ la gracia. Ya no estoy en edad de calarme otro gobierno comunista, por más rica que sea la comida aquí. No creo que valga la pena. Por eso estoy agarrando mis corotos, viendo si me voy a Argentina o a Bolivia, lo que me quede más cerca, la verdad no he visto el mapita. Es una lástima, porque esta familia me había salido mejor que la que dejé allá en Caracas, pero así son las cosas. Le agradezco al Perú todo lo que me ha dado pero hay otras mamás sin pareja que me esperan por el mundo”, comentó Salazar, quien no recuerda cuántos años tienen sus hijos en Caracas.