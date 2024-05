Federico Ferreira, un joven de 21 años fanático del juego de cartas Magic, recibió una sorpresa de su madre, quien le regaló un mazo de cartas Burdaerata a ver si con un juego más amigable Ferreira, puede mejorar su vida social y por fin conseguir una novia que lo incite a mudarse de casa de sus padres.

Mientras esperaba a que hordas de amigos llegaran a su casa para echar una partida de Burdaerata, el afortunado dueño del mazo de cartas comentaba a la prensa: “Mi mamá usualmente me da regalos malísimos, que si pantalones pegaditos, juegos de play cuando sabe que yo solo tengo un Switch o una vez que me regaló cartas de Yu-Gi-Oh para agregar a mi mazo de Magic, pero esta vez sí se lució. Yo pensaba que la gente no jugaba conmigo porque le tenían miedo a mis cartas de Fuerza de Voluntad, mi Magic Lotus o mi Tutor Demónico, pero resulta que no lo hacían porque no entendían o simplemente les daba dolor de cabeza entender Magic. Pero desde que tengo mi mazo de Burdaerata más gente está dispuesta a pasar tiempo conmigo, y aunque estas cartas no tengan puntos de defensa o ataque, sin duda es un juego más ligero que me ha ayudado no solo a conseguir una novia, sino también a reencontrarme con amigos y volver a crear un fuerte lazo familiar con mi madre, si tuviera un hijo, también le regalaría un juego Burdaerata, lo compras facilito en @juegaburdaerata o www.burdaerata.com” concluyó el joven en esta evidente publicidad que te acabas de comer completita.