Lacava interrumpe concierto de Anuel para recordar que no hay plata para los maestros

El ex-novio puertoriqueño de Karol G y abusador del autotune, Anuel AA, se encontraba este viernes santo en Playa Waikiti dando su show en el festival de música y tusi más grande de Carabobo, el DracuFest 2023, cuando fue abruptamente interrumpido por el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, quien detuvo el espectáculo durante unos minutos para recordarle a los asistentes de este multimillonario evento que no hay plata para pagarle a los maestros.

Usando sus carácteristicas prendas con el logo de Batman que nadie se atreve a decirle que no tienen flow, Lacava se dirigió al público: “¿¡DONDE ESTÁN LAS MADRES SOLTERAS!? Así me gusta, que disfruten en este hermoso viernes santo, recordando a nuestro señor Jesucristo mientras tratamos de no cometer tantos pecados capitales, ¿okey? Quería aprovechar esta oportunidad para recordarles tres cositas, lo primero es que lamentamos mucho la situación que están pasando los maestros debido a los salarios inhumanos que cobran a cambio de educar el futuro de Venezuela, lamentablemente no tenemos dinero en el presupuesto para darles el aumento de tres bolivares que se merecen. Lo segundo que quería decirles es que recuerden que tengan mucho cuidado de andar comiendo carne esta Semana Santa, aunque la carne de prima si está permitida. Y por último, ¡EL QUE NO SALTE ES ADECOOOOOOOOO!”, concluyó Lacava mientras se limpiaba la Harina Pan de la nariz.