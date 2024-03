¿Infidelidad? Chama se da cuenta que su novio vive en el mismo planeta que Sydney Sweeney

La tragedia llegó esta mañana a la vida de la jóven Ana Jimenez luego de darse cuenta de que su novio, con quien tiene una relación de tres años y viven juntos en un anexo de medio metro cuadrado, posiblemente le está siendo infiel mentalmente al existir en el mismo planeta que Sydney Sweeney.

Nuestro pasante subpagado aprovechó que se estaba quedando en una caja de cartón cerca del sector para ir a entrevistar a Jiménez, quien comentó: “Chamo, o sea, ¿cómo sé yo que este pana no está pensando en sus tetas cuando me mira? ¿sabes? O sea, literalmente viven en el mismo planeta, eso cuenta como infidelidad, ¿sabes? Malditos hombres, son todos iguales, ninguno sirve. Piensa sólo con la cabeza, pero la cabeza del pene. Yo pensé que íbamos a echarle bolas juntos y salir adelantes, casarnos, tener nuestra luna de miel en cayó pecueca por allá en Falcón, ¿sabes? Pero ese hombre tenía que ser, que la cagó existiendo al mismo tiempo que la catira esa. Esta relación de verdad yo creo que no puede seguir”, explicó Jimenez, mientras nuestro pasante subpagado asociaba en silencio, pensando en Sydney Sweeney.