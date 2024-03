Uno de los entes financieros más importantes del país, el Banco Pasivo, ha presentado una oferta muy atractiva de créditos automotrices para el reemplazo de suelas de zapatos, con el lanzamiento de una línea de financiamiento de hasta 0,3% para la compra de suelas de marcas reconocidas como Mike, Ardidas, Embro, RS69, Fuma y Pans, que son solo algunas por las que podrán optar los usuarios cuyos zapatos ya estén desgastados de tanto caminar.

“Con la línea equipa tus escarpines, queremos atender las necesidades del ciudadano de a pie descalzo y brindar a nuestros clientes una alternativa que les permita caminar hasta su casa sin quemarse la planta de los pies. Sabemos que no todos pueden adquirir un carro, a pesar de las facilidades que les damos como la cola hasta el concesionario y el crédito para pagar el ambientador, así que decidimos lanzar este nuevo producto que, a pesar de no ser el zapato completo, al menos podrán contar con una nueva suela izquierda mientras trabajamos en sacar el plan de financiamiento para suelas derechas. Además, los planes te permiten sacar tu nueva pieza de vestir por tan solo el 99,7% de inicial, una ganga si me lo preguntan a mí”, expresó José Escote, vicepresidente de moda y créditos de Banco Pasivo, antes de embargar la casa a un joven que no pagó las cuotas de sus suelas a tiempo.