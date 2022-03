El hermoso, talentoso y popular músico, Chayanne, no tiene nada que ver con esta noticia. Aran One sí, puesto que recientemente alzó su voz en contra de la invasión rusa a Ucrania e impuso la más dura sanción que ha recibido el Kremlin: un concierto de Aran One totalmente gratis en Moscú.

El suceso inmediatamente activó todas las alarmas del Servicio Federal de Seguridad (FSB) antigua KGB, quienes se encuentran en este momento tomando todas las medidas necesarias para disminuir las pérdidas humanas tras este feroz ataque. Búnkeres con aislamiento sonoro se están construyendo en toda la capital rusa para acoger refugiados. Informaciones oficiales de medios internacionales como CNN o Maduradas advierten que “One” no va a desistir y desplegará sus temas más letales contra los tímpanos de civiles y militares. Expertos en conflictos geopolíticos y tuiteros que acaban de ver un video en Youtube sobre la guerra, prevén el detonamiento de canciones como “Comerse la Cherry”, “Pecar Contigo” o su versión acústica del himno de Portugal en toda el área de Moscú.

Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado una reunión de emergencia para saber si este tipo de armamento puede usarse durante la guerra o si debería estar vetado junto a las armas biológicas, las bombas de racimo y el jugo de lechosa con leche.