El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, denunció al autor de un delito de usurpación que invadió una vivienda destinada a la Presidencia de la República. El delincuente fue descrito como una persona obesa con bigote y fuerte aliento a mayonesa al que también se le imputan cargos de desobediencia, resistencia a la autoridad y peculado de uso de vehículos del estado como carritos chocones en el estacionamiento de Miraflores.



A pocos días de la toma de posesión Gonzalez describió los hechos: “Ese tipo no ha querido desocupar el inmueble, al principio todos pensaban que era una animal salvaje que se metió buscando comida, principalmente por su amplio apetito y su fuerte olor, pero luego nos dimos cuenta de que era una persona totalmente desquiciada. No para de citar a sus héroes, que si Stalin, Fidel y Sauron, y cada vez que se le pide desalojar el edificio pega gritos, echa unos tiros, muerde a un escolta y baila salsa a todo volumen. La policía, el ejército y control animal no hacen nada, pero más que por lealtad creemos que tienen miedo de que el okupa les arranque un brazo en uno de sus ataques de ira”, concluyó el ganador de las elecciones presidenciales 2024 mientras el okupa falsificaba actas electorales con un creyón naranja.