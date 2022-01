Chamo se sincera y se propone bajar solo 1 kilo en el 2022

¿Engañarse un año más? ¡No! El joven Alberto Fuentes se sinceró consigo mismo y para este recién comenzado año 2022 solo se va a proponer alcanzar cosas que sí pueda lograr, como por ejemplo: bajar un solo kilo.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a pie —porque mi hermano, ¡qué pelazón de chivo!— a conversar con Fuentes, que nos habló sobre su sencilla pero sincera promesa de año nuevo: “Mira, yo no me voy a engañar, ni voy a engañar a nadie. Este año bajo solo un kilo, voy al gimnasio solo 1 semana y voy a reducir la cantidad de deliveries a solo 1 por semana, esos son mis propósitos de año nuevo. ¿Que son mediocres? Puede ser, pero son los que puedo cumplir. Y si te pones a ver, si rebajo un kilo por año, en 15 años tendré el peso de Henry Cavill y me veré divino”, finalizó Fuentes ignorando que en vez de bajar el kilo, va a llegar a febrero con 5 kilos de más.