Arreaza pregunta si puede gobernar Barinas desde Los Roques

Este viernes, Jorge Arreaza, candidato para el PSUV en la gobernación de Barinas, ex vicepresidente y mascota favorita de Diosdado Cabello preguntó si había alguna posibilidad de que lo dejaran gobernar Barinas desde la comodidad de su casita en Los Roques.

“Yo no quiero vivir allá, señor Maduro, hace demasiado calor y es imposible montar un aire gigante en toda la ciudad. Así que, con todo respeto, claro, quería preguntarle si era posible que me dejaran gobernar el estado ese para el que me lanzaron desde Los Roques. Total, en cuarentena todo el mundo está trabajando a distancia, ¿no? Y “gobernar” lo que se llama gobernar en este país, que es conectar gente para los negociso y hacerse la vista gorda a casi todo lo demás, lo puede hacer uno desde donde sea, con un zoomcito” aseguró Arreaza, mientras soñaba en todos los bodegones que podría montar: “Esta situación me tiene devastado, cada vez que alguien dice ‘Barinas’ —¿es así es que se llama, no?— me recuerda a mi ex, imagínate tener que vivir allá y ver los ojos de mi suegro en todas las calles. Yo no pedí esta gobernación, creo que me están haciendo una maldad; además, mi psicólogo me recomendó no exponerme a situaciones que me generen estrés. Por eso, como sé que voy a ganar, mandaré desde la isla”, finalizó Arreaza, mientras pensaba en mudar Barinas a Los Roques.