Enchufado germofóbico lava el mismo dinero dos veces para estar seguro

Los trastornos de obsesión compulsiva pueden ser un riesgo si te dedicas al lavado de dinero. Eso lo comprobó recientemente el señor Alfonso Mirabal, un enchufado germofóbico que se denomina a sí mismo “emprendedor espontáneo”, que ha lavado dos veces los mismos millones de dólares construyendo altos edificios en Caracas por miedo a los gérmenes que pueden habitar en sus cuentas americanas.

Tras varias visitas al psicólogo, Mirabal ha presentado deterioros en su trastorno, pero todavía mete en la lavadora dos veces esos billetes que carga encima: “Yo ya era un pelito germofóbico, pero con esto del Covid me puse peor, lo reconozco. Ahora lavo dos veces la misma plata, porque uno no sabe en qué manos ha estado ese dinero. Manos peludas, además, que vaya usted a saber cada cuánto las lavan. Yo hasta la billetera la tengo limpia, pero a propósito. Dólar que me cae, dólar que lavo dos, tres, varias veces. ¡Hay unas comisiones que hasta sanitizer le he puesto! Sé que es difícil trabajar con cosas tan sucias teniendo esta obsesión, pero no hay cuidado suficiente. ¡Uno nunca sabe! Lo mejor es dejar esas cuentas limpiecitas como un sol, como diría la poceta del comercial este. No puedo estar tranquilo hasta haber lavado todo por lo menos dos veces. Esos gérmenes y bacterias salen muy rápido, no me deja dormir saber que en cualquier momento me pudieron llegar 2.000.000.000 de dólares a alguna de mis 374 cuentas del exterior. Así que todos los días me aseguro de hacer dos veces el mismo bodegón, de hacer la misma estación de gasolina, los mismos edificios y los mismos guisos para estar 100% seguros que no me agarren. Esos dólares los meto como cuatro veces en la lavadora hasta que salgan así como un papelito y casi que decolorados. No les echo cloro porque no quiero que se dañen, tampoco así”, dijo Mirabal mientras iba en camino por segunda vez en el día a Los Roques.