Policías emocionados por Halloween ya están jugando fresco o truco

Ante la llegada del mes de octubre, las fuerzas del orden en Venezuela están de fiesta, varios funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana celebran noche de brujas con el tradicional “fresco o truco” en todos los puntos de control a lo largo y ancho del país, dándoles un buen susto a los conductores y haciéndoles la pequeña broma de enviar tres semanas al calabozo del comando a los que se nieguen a colaborar.

Mientras usaba un disfraz de tajada de mango, el comandante Fernando Uria, al mando de una alcabala frente a un cajero automático y una pollera en Caracas, comentó a la prensa: “Llegó mi época del año favorita, el habobuin, (sic) el día donde está bien visto ser bruja, no limpio la casa porque las telarañas quedan bien y me gasto los riales en gatas negras, que vacilón. Ahorita andamos en el operativo fresco o truco, que consiste en pedir la obligatoria colaboración de una bebida gaseosa o las divisas para comprarlo a las personas de tipo ciudadano que circulan por nuestra alcabala. Por allá está el curso Peña, disfrazado de su sueldo y el cabo Richard, disfrazado de un vampiro de fruta, que puede sonar inofensivo pero es peor porque se pone inmamable hablando del veganismo. Nuestro objetivo es recaudar lo suficiente de aquí al 31 para irnos del país, es que el tema de la inseguridad está potente y las autoridades no hacen nada”, aseguró el funcionario antes de irse volando en una escoba modelo KLR.