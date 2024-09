Tepuy emigra a Brasil

El Roraima-tepui, conocido por sus amigos, familiares y allegados como “Roraima” o “Rora”, le confirmó esta mañana a su círculo más cercano que, al igual que miles de venezolanos en las últimas semanas, tomó la decisión de emigrar a Brasil. Aunque la crisis socio-política que vivía el país había sido un factor importante, la gota que derramó el vaso fue ver perder a la vinotinto perder 4 a 0 contra Bolivia, quitándole la única alegría que le quedaba en el país.

“Chamo, yo era de los que decía que no me iba a ir, pero es que esta vaina ya no se aguanta y todas las personas con las que hablo ya están jalando bolas para que les manden un pasaje así sea para Corea del Norte”, explicó el desilusionado Tepuy. “Yo he aguantado mierda de enchufados, literalmente, porque los cochinos esos tanta plata que tienen y no compran sus respectivas bolsas, he aguantado raves llenos de sifrinas metiéndose tusi y hasta a Osmel Sousa con el traje más horrible que te puedas imaginar bebiendo encima mío, y aún así decidía quedarme en mi país. Pero la verdad es que ver perder a la selección contra Bolivia de esa manera me hizo cuestionarme muchas cosas, como por ejemplo, que lo mejor que puedo hacer es dejar de aguantar tanta roncha y sacarme mis papeles brasileños para por lo menos poder apoyar a mi verde-amarilla que seguro sí me da una alegría”, confirmó Roraima, mientras metía siete monos capuchinos en su maleta de mano.