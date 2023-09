GAFO: Este pana hizo el examen de manejo

Esta mañana, Eduardo Molina, mejor conocido por sus amigos y familiares como “un tremendo gafo”, se convirtió en la primera persona en el país en hacer el examen de manejo en los últimos 25 años. Informaciones aseguran que Molina, además de ser la única persona en Venezuela que esperó hasta los 18 años para aprender a manejar, también salió reprobado por “gallo” según el instructor de manejo del INTT.

“Bueno, en mi familia siempre se han burlado de mí porque soy el único que no maneja desde los 15, ni ha chocado el carro borracho. La verdad es que yo sólo quería hacer las cosas bien porque me da miedo tener un accidente o algo, pero hasta la policía se burló de mí y me matraquearon porque según ellos estaba obstaculizando el tráfico al detenerme en un semáforo en rojo. En el INTT se molestaron conmigo porque tuvieron que parar los piques en el estacionamiento que estaban celebrando para atenderme, y al final reprobé el examen porque según el instructor iba demasiado lento al respetar el límite de velocidad, no aceleré cuando vi que había gente cruzando la calle y porque no le lancé el carro a un motociclista”, concluyó Molina, quien ahora tiene prohibido manejar en todo el país durante al menos 20 años.

Por su parte, Roberto Ferrer, instructor de manejo del INTT, comentó: “Lo que me provocaba era darle un lepe a ese muchacho tan bobo, dizque preocupado por la seguridad vial. De paso tardamos el doble porque se paró en todos los semáforos en rojo. Que gafo ese muchacho”.