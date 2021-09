País sorprendido de que selección sin técnico, plan e infraestructura no gane un juego

La semana que recién terminó, la selección nacional de Venezuela perdió sus dos partidos correspondientes a las eliminatorias para el Mundial 2022, uno en contra de Argentina —por lo menos no lo paramos, como Brasil— y otro en contra de Perú, dejando a la Vinotinto de última en la tabla de posiciones. A pesar de que lo único que hace la Vinotinto es perder, el país sigue sorprendido de que un equipo armado por una Federación que no invierte en prácticas, planificación, director técnico, incentivos o canchas decentes, no gane juegos.

Leo González, nuevo director técnico de la Vinotinto y próxima víctima de la FVF y los medios, compartió su impresión al respecto luego de los dos resultados adversos: “Primero que nada, a mí no me culpen; yo llegué ayer y de paso en un autobús de Expresos Occidente. Ustedes saben cómo son esos viajes de incómodos, así que si van a señalar a alguien, procuren que sea a la FVF y la gente que maneja esa plata. Aquí no hay recursos, no hay plata para hacer amistosos, no hay instalaciones decentes, no hay una planificación para nada —excepto para rajuñarse los dólares que mueve este equipo—, no hay un carajo, no hay plata para nada, y todavía la gente quiere que se ganen todos los juegos que hagamos. Un poco de realidad, mi gente. Los jugadores están cansados como todo el país de perder, pero ellos no tienen la culpa total de eso, aquí no hay inversión hermano, no hay nada, los jugadores no hacen cardio porque las máquinas se dañaron, y de desayuno les dan arepa frita con jugo de lechosa, por eso es que después de 25 minutos parecen tiesos en la cancha, sincérense. Y a la gente que piensa que la Vinotinto se va arreglar, mejor monten bodegones en las canchas, porque eso no va a pasar de momento”, fueron algunas palabras de González, minutos antes de que se lo llevara un funcionario del SEBIN.