Atleta olímpico venezolano eliminado en primera ronda recibe llamada de Jaua

Elías Jaua, ex ministro, ex protector de Miranda y ex persona relevante para el chavismo, sorprendió este viernes con una llamada de felicitación a Kleiver Márquez, tirador olímpico venezolano que fue eliminado en primera ronda de su disciplina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Nuestro pasante subpagado, quién es la única persona de nuestro equipo que tiene contacto con Elías Jaua porque este alguna vez le pidió para un cachito y un marrón, tuvo acceso a la llamada del político con el deportista venezolano: “Camarada Márquez, un saludo revolucionario, patriota y profundamente chavista, aquí le estoy llamando para felicitarlo por su participación en las olimpiadas. No se preocupe por el puesto donde terminó, porque quedar eliminado en primera ronda es más que un triunfo, de hecho, no sé cómo Maduro no lo ha llamado para nombrarlo protector de la medalla de oro del tiro olímpico y nuevo viceministro de asuntos olímpicos de Tokio 2020 o cualquier cargo de esos inventados que me daban a mí. Por cierto Kleiver, te iba a pedir una ayuda, no sé si cuando vuelvas a Venezuela a recibir tu felicitación en Miraflores, puedes decirle a Maduro que por favor me responda los Whatsapp, que necesito hablar una cosita urgente con él, porfa. Es más, ¿tú no sabrás por ahí de algún puesto de trabajo en el ministerio de deportes? Dile a Mervin a ver si tienen algo para mí”, finalizó Jaua, segundos después de enterarse que la llamada había sido colgada hace 5 minutos.