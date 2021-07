Señor se confunde de cola y termina metiendo 40 litros de chicha al carro

Al igual que cocinar tequeños en AirFryer, comprar gasolina en Caracas tarda muchísimo, esto lo saben todas las personas que día a día reposan en sus carros esperando llenar el tanque y este también fue el caso del señor Ernesto Quintero, un caraqueño que este lunes hizo una cola de 5 horas y terminó llenando su carro de 40 litros de chicha, 2 kilos de Flips y 10 kilos de sirope de chocolate al confundir la cola de la bomba con la cola de la chicha.

Quintero, quién cada vez que echa gasolina se prepara con lo esencial para sobrevivir: un botellón de 20 litros para tomar, otros 20 litros para bañarse y unos condones porque uno nunca sabe, contó cómo ahora tiene un carro de combustión a chicha de pasta: “Coño papá es que con tantas colas que ha visto uno ya ni pregunta, uno se te pone de último y espera lo que sea, que haya gasolina, que te vendan dos pollos, que te entreguen el pasaporte europeo o que haya promoción en prepagos 2×1, lo que venga es bueno. Yo me paré a tanquear, me pareció raro que todo el mundo andara a pie pero bueno, Venezuela se arregló desde que los malandros dejaron de robar Xiaomis. A lo que llegué al final le saqué la tapa al tanque le dije que me lo pusiera ‘full’ y me fui a mi casa tranquilo, como a medio camino el tablero me prendió la luz de que ‘había exceso de cocosette rallado en la bomba de gasolina’ y todo el carro olía como a canela y leche condensada. Le había puesto chicha en vez de gasolina y lo peor es que pude seguir rodando, al parecer resultó mejor que la gasolina iraní”, finalizó Quintero momentos antes de morir asfixiado intentando chupar chicha del tanque con una manguera.