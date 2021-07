Elías Jaua denuncia que le voltearon la lonchera en la sede del PSUV

El ex candidato a la gobernación, ex ministro, ex vicepresidente, ex diputado de la AN, ex protector y ex persona de confianza del chavismo, Elias Jaua, denunció este martes que personeros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) le voltearon su lonchera de los Thundercats en el anuncio de su postulación para la candidatura a las elecciones regionales del mes de noviembre. Esta sería la última agresión registrada hacia el político de izquierda tras sufrir un lepe con la mano mojada en un evento de pensadores socialistas.

Jaua, quien por órdenes presidenciales tiene bloqueado los canales infantiles de Simple TV, reclamó al PSUV el puesto que se merece dentro de la coalición chavista: “Señores esto tiene que parar, yo puedo aceptar que me pongan un papelito en mi puesto que diga ‘eres tremendo bobolongo Elías’, yo puedo aceptar de que se burlen de mí porque me meto la franela por dentro de los interiores. Es más, yo puedo aceptar que me llamen ‘Cabeza de motor’, ‘pelea de perros’ o que me digan que fui el ‘ministro de educación especial’, eso yo lo puedo tolerar. Lo que no puedo aceptar es que me volteen la lonchera todas las veces que vengo a pedir un carguito en la revolución de mi Comandante Eterno 4K Wireless. Coño ya me ladillé pues, yo quiero algo, una embajada, un consulado, así sea un consejo comunal, algoooooooo”, sentenció Jaua mientras un escolta le hacía calzón chino frente a todos.