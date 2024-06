Un grupo de científicos del Centro Universitario de Ciencia y Averiguación (CUCA) de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA) confirmaron que hasta el momento se han detectado al menos siete enfermedades de transmisión sexual nuevas en el territorio nacional tras la llegada de la superestrella del fútbol, Ronaldinho Gaúcho, quien a lo largo de su carrera acumuló un impresionante palmarés que incluye el Balón de Oro 2005, un cerdo por ganar el Torneo Carcelario de Paraguay y 37 tipos de herpes.

Ildemaro Gonzáles, líder de este grupo de científicos con más de 15 años de experiencia propia en el campo de las ETS, ofreció detalles sobre el descubrimiento: “Fue impresionante, a tan sólo minutos de su llegada al país a las cinco de la tarde comenzaron a sonar todas las alarmas de mi celular porque no me había parado a trabajar todavía. Pero no pasó mucho tiempo hasta que detectamos enfermedades que creíamos solo un mito, como la hepatitis magalenha rojão, el herpes seu te pego y la sífilis carioca. La evidencia científica para confirmar la presencia de estos patógenos es irrefutable, porque mi novia trabaja en el aeropuerto y me confirmó que se las pegó así con sólo verse, no se metieron al baño ni nada, ellas es muy fiel”, confirmó Gonzáles, quien además es padre de tres hijos que probablemente no son suyos.