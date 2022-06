Mariela Dìaz, una mujer que se autodefine como “heterocuriosa”, celebró este lunes el décimo aniversario del “experimento” para descubrir su verdadera orientación sexual: vivir y estar casada con una mujer.

“Sí, ya sé que mi esposa y yo tenemos 2 hijos, 7 gatos, 2 perros 1 un morrocoy, pero igual estoy en busqueda de descubrirme, no estoy segura”, fue parte de la declaración de Mariela Díaz, mientras aseguraba que ella no cree que sea bisexual porque solo le ha gustado una mujer en su vida. “Creo que no tengo que ponerme etiquetas, pues, las mujeres son hermosas pero juro que yo solo siento esto por mi esposa, por Dua Lipa, por Shakira, por Rihanna y por 20 amigas del colegio, pero eso no define que necesariamente sea bisexual, creo que me hace falta experimentar unos años más”.