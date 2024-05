Kendrick Lamar revela que Drake es magallanero

La contienda lirical liderada por los raperos Kendrick Lamar Ordóñez y Drake de Jesús a.k.a Champagne Papi sigue dando de qué hablar, y es que recientemente el intérprete de “HUMBLE.” lanzó una canción revelando que su contrincante es, lamentablemente, un fiel fanático de los Navegantes del Magallanes.

Lamar, quien actualmente se encuentra grabando su nuevo disco de bachata, tomó 5 minutos de su tiempo para dar más detalles sobre su hallazgo: “Pensaba que Drizzy era solo un canadiense privilegiado intentando hacer dinero de los guetos afroamericanos de mi país, que era un padre abandonador y que se bebía el refresco del ron sin piedad, pero descubrí algo mil veces más oscuro. Para los que no escucharon mi tiradera 143 de esta semana, el verso dice ‘Drake, desde siempre fuiste un cervecero, más de 15 familias abandonadas en el ghetto, por favor manda el dinero para los teteros, desde lejos se ve que eres tremendo magallanero’, el lápiz lo tuve que meter en agua con hielo después de escribir eso, porque me estaba quemando la mano. Ya creo que esta es mi última tiradera, espero que Drake reflexiones sobre lo que ha hecho, específicamente sobre lo de ser magallanero como Chávez, Fidel y Mao Ze Tung, y es que con eso no se juega”, concluyó Lamar justo antes de soltar otro dato: J Cole abraza al mototaxi cuando va por la autopista.