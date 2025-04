Fiscalía general detiene a Leito Oficial por delitos de odio contra los venezolanos

El influencer favorito de toda la familia venezolana, Leonel Moreno, mejor conocido como «Leito Oficial» en sus redes sociales, llegó deportado desde los Estados Unidos en el mes de marzo por no cumplir con sus obligaciones migratorias. Esta semana se dio a conocer que el autor de videos enseñando a pedir dinero en los semáforos, invadir casas o encontrar fentanilo en Ohio, fue detenido apenas llegó al territorio nacional por «promoción e incitación al odio contra los venezolanos”.

Así lo dio a conocer el fiscal general de la república y catador profesional de botox, Tarek William Saab, quien alegó que el señor “Oficial» usó sus redes sociales para promover contenido de carácter delictivo, incitando al odio contra sus connacionales en el país americano. Argumento que algunos incluso consideran pudo haber radicalizado al presidente Donald Trump al momento de eliminar el TPS para los venezolanos, aunque igual lo habría hecho, con o sin Leíto.

Los mercados financieros globales registran fuertes caídas

El mundo se encuentra al borde de una –¿¡OTRA!?— crisis económica debido a las recientes políticas fiscales impulsadas por el presidente Donald Trump, mejor conocido por las tías como “el catire bello”. Estos aranceles de importación fueron impuestos a casi todos los países del mundo, incluyendo Madagascar, Guatire y unas islitas en el medio de la nada que literalmente sólo están habitadas por pingüinos.

Estas medidas provocaron una fuerte reacción en los mercados financieros globales. Índices como el Dow Jones, el S&P 500 e incluso los NFT de tu primo registraron pérdidas de más del 6% en una sola jornada, en lo que fue una de las peores sesiones de los mercados desde el año 2020.



Esta ola de volatilidad se hizo sentir también en Europa, donde, explicado en términos sencillos, también se prendió el peo. Además, el índice de volatilidad VIX, conocido como el «indicador de miedo» de Wall Street, se disparó un 39,6%, reflejando un «miedo extremo» entre los inversores, lo cual debería tomarse extremadamente en serio al venir de personas que se meten sustancias dudosas por la nariz toda la semana.

Henrique Capriles Radonski llamó a votar en las elecciones legislativas y regionales del 25 de mayo, lamentablemente

El político ¿opositor? y dos veces perdedor en elecciones presidenciales, Henrique Capriles Radonski, junto a un grupo de figuras que no vale la pena nombrar —excepto Vladimir Villegas, cuya existencia ya de por sí es graciosa— intentaron fomentar la participación en las “elecciones” legislativas y regionales convocadas por Nicolás Maduro para el 25 de mayo, mediante la presentación de la Red Decide (cuyas siglas, sinceramente, no nos vamos a molestar en explicar). Sin embargo, no solo a nadie le importó y estamos comentando esto casi por compromiso, sino que incluso un limón tuvo más views durante una transmisión en vivo en Instagram que este evento.

Este acto, en el que los involucrados argumentaron que la abstención no es el camino, sin ofrecer ninguna garantía de que se respetará el proceso democrático, se desmarca de la postura de la Plataforma Unitaria Democrática, que ha decidido no participar en dichos comicios por considerarlos fraudulentos.



Un juez bloquea la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos

Un juez federal en California bloqueó temporalmente la decisión de la administración Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes venezolanos en Estados Unidos, preservando así la existencia de los tequeños en el país de la libertad. Esta medida beneficia a aproximadamente 600.000 migrantes venezolanos, que enfrentaban la posibilidad de perder su estatus migratorio en abril y septiembre de 2025; muchos de ellos llegaron incluso a considerar irse hasta Perú con tal de no regresar a Venezuela.





Luego de conocida esta decisión, organizaciones como el Caucus Americano Venezolano instaron a los beneficiarios a registrarse “de ya para ya” para extender su TPS hasta octubre de 2026. Este registro oportuno es crucial, ya que el Departamento de Seguridad Nacional, convencido que todos los venezolanos son miembros del Tren de Aragua desde que nacen, ha impugnado el veredicto y podría haber apelaciones que afecten este proceso.





Todavía hay 903 presos políticos en el país

​El dólar no es lo único que sube sin parar en el país. De acuerdo al último informe de la ONG Foro Penal Venezolano, la cifra de presos políticos en Venezuela aumentó a 903 personas, comparado con los 901 que había la semana pasada.

Del total actual, 815 son hombres y 88 mujeres; además, 736 son civiles y 167 militares, pero más importante aún, ninguno ha sido sometido a un debido proceso. Es bastante preocupante también que el paradero de 62 de estos presos sea desconocido hasta los momentos, lo que significa que podrían estar siendo sometidos a tiempo compartido con Leíto Oficial en contra de su voluntad. Además, entre los detenidos se encuentran cinco adolescentes, cuyas edades oscilan entre 14 y 17 años.