La una vez famosa plataforma de preguntas y respuestas, Yahoo Respuestas, cerrará definitivamente en mayo de este año, según anunció la compañía Yahoo. A pesar de haberse vuelto obsoleta para muchos usuarios, era la fuente confiable de Raúl Montero, quien pretendía seguir usando la página para realizar su tesis de grado, la cual debe entregar en junio de este año. Ahora Montero se siente solo y confundido, dudando sobre si tendrá que usar libros de verdad para graduarse.

Hablamos con Montero, cursante del quinto año de Relaciones Públicas e Industriales Pero No Sexuales en la Universidad Católica Metropolitana Simón Bolívar: “Estoy en un hueco, en pánico, ¡no sé qué hacer! Yo hice todos mis trabajos del colegio y la carrera usando Monografías.com, Tus Tareas y Yahoo Respuestas, y la que siempre tuvo respuestas para mí era Yahoo Respuestas. No importaba la materia, la asignación, la pregunta rebuscada que yo tuviese sobre una situación totalmente hipotética, ya otra persona había hecho exactamente la misma pregunta que si en 2005 y le contestaron. ¡Ahí estaban todas las respuestas del universo! Esto se siente como la quema de la Biblioteca de Alejandría. Con el cierre de Yahoo Respuestas también se va el conocimiento humano. ¡Qué tristeza! Ahora tendré que usar libros o peor… ¡Quora! ¿Será que me lograré graduar?” comentó Montero, quien ahora no podrá preguntarle a ningún anónimo en Internet la duda existencial que lo carcome desde hace cinco años: si algún día conseguirá trabajo en algún lado con ese título.