Capriles asegura que cobra su bono del amor a Chávez porque “a la final es un derecho de todos”

El dirigente ¿opositor? y poseedor de una tonelada de gorras tricolor con el logo del 4F, Henrique Capriles Radonski, reveló esta semana que todos los meses cobra su bono del Amor a Chávez a través del Sistema Patria, alegando que “a la final es un derecho de todos”, “no podemos ceder espacios” y “¿a quién no le gustan $2 gratis?”.

La polémica confesión se produjo durante su más reciente aparición en el programa de política, entretenimiento y psicoanálisis, Zurda Konducta, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), donde explicó: “Óiganme muy bien y presten atención, ¡nosotros no podemos andar cediéndole espacios a esta narcodictadura! Aquí el quiquirigüiquiqueo lo dejamos en el pasado, compadre. Por eso yo entro a mi cuenta del Sistema Patria y cobro mis bonos del Amor a Chávez, Periscope Revolucionario y Opositor Psuvista todos los meses, ¡sin falta! Mire, yo le voy a explicar una cosita: si yo no cobro esa plata, se la va a quedar el gobierno y se la va a gastar construyendo otra cancha de pádel por allá en… por el carrizo, pues, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no mejor agarrar ese dinerito, ese ingreso, e invertirlo en media empanadita de pabellón? Al final del día, ese bono es un recuerdo de nuestro comandante Chávez, con quien tuve el honor de dejarme robar las elecciones, quien nos sigue cuidando desde el más allá”, afirmó Capriles, mientras besaba su escapulario con una foto de José Gregorio Hernández y otra de Hugo Chávez.