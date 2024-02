Mecánico cumple 10 años arreglando el mismo carro

Yimi Martínez, dueño del taller mecánico «Taller Automotriz Multiservicios El Primo Yimi 2001 C.A.», celebró el décimo aniversario de su trabajo como mecánico de un Aveo 2008. Según informaciones extraoficiales, el automóvil se encuentra en reparaciones desde el 2014 porque cada vez que está a punto de salir «se le daña otra cosita» y el dueño sigue pagando sin preguntar.

Martínez, quien actualmente cobra más de 2000 dólares solo por abrir un capó, contó detalles al respecto: «Mira, chamo, la verdad es que uno tiene que comer y, siempre y cuando el cliente esté feliz, yo voy a seguir cobrando. A ese Aveo ya le he hecho el motor más de cuatro veces, la primera después de un choque que tuvo el dueño. Ahí fue cuando llegó ese cajero automático al taller por primera vez. Las otras tres fueron porque estaba aburrido y no tenía nada que hacer, honestamente. Ya le cambié los amortiguadores siete veces, la cadena del tiempo se la estoy cambiando semanalmente, ahorita anda sin bujía porque le metí unos martillazos para decirle al tipo que había que cambiarla. Pero, igual, apenas el pana me diga algo, yo se lo entrego sin ningún pero, porque yo no soy ladrón, ¿sabes? Lo que pasa es que ese carajo es todo introvertido, todo gafo, y ya eso no es culpa de uno», afirmó Martínez, mientras le picaban una torta al Aveo en el taller para celebrar su cumpleaños.