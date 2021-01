Letrero de «no hay sistema» celebra extensión de inamovilidad laboral

Durante la mañana de hoy, el letrero de “No hay sistema” ubicado en una de las taquillas de las oficinas del Saime en Caracas celebró a toda capacidad la extensión de la medida de inamovilidad laboral —la cual tiene 19 años haciendo imposible que tu jefe te despida— pues sabe que estará pegado por dos años más sin hacer nada.

El letrero arrugado, escrito a mano en una carpeta Manila decolorado por el paso del tiempo, apartó las 5 o 6 capas de teipe que lo mantienen en su sitio desde hace años para poder ofrecernos sus declaraciones con respecto al anuncio de la extensión de la medida: “¡Uuuf, hermano, me alegraron el día con esa noticia! Mira, yo tengo años aquí pegado, pero ya, yo no soy un tipo que fastidie mucho. Yo calladito la boca me quedo aquí tranquilito, sin moverme mucho e igual me pagan. Pagan una miseria, por supuesto, pero es mejor hacer plata sin hacer nada que no hacer nada y no hacer plata tampoco, ¿ves? Hay que estar un paso más adelante. Me tomo mi cafecito de la mañana, media mañana, medio día, medio tarde y tarde y nadie me exige que haga nada. Y así llevo para la casa. ¡Sabroso! ¡Y ahora es como si me extendieran el contrato por dos años más! No, hermano, gané fue la lotería. Toca hacer desastre en estas ventanas. ¿Qué van a hacer? ¿Despedirme? ¿Pagarme menos? JA JA”, dijo el letrero que sigue pegado a pesar de que el sistema del Saime se recuperó hace 4 años.