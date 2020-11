Trump lleva al estado de Pensilvania a Caso Cerrado

Esta mañana el presidente estadounidense Donald Trump llevó al estado americano de Pensilvania a la corte más prestigiosa de ese país: Caso Cerrado. La acción legal fue tomada luego de que el candidato republicano insistiera que los demócratas estaban cometiendo fraude electoral en ese estado.

Nuestro pasante, autoproclamado fan #1 de la doctora Ana María Polo, hizo toda la investigación concerniente a la demanda y transcribió —no sabemos cómo— el episodio especial, en el cual Trump hizo las siguientes acusaciones: “Su Señoría, Doctora Polo, ¿le puedo decir Bossy Annie? OK, Bossy Annie. Los demócratas sucios están haciendo toda la trampa. Nunca se había hecho tanta trampa. Jamás. Nunca en la historia. Me impacta, y me pone triste, muy triste. ¿No me ves los ojos hinchados? Pasé toda la noche llorando por la democracia del país, algo que ningún presidente ha hecho jamás. Soy el primero, no necesitas pruebas de eso. Entonces. ¡Ese estado! Ese estado del norte me la está jugando sucio. Están contando votos después de que yo les dije que no lo hicieran. Están desafiando mi autoridad. Todo el mundo sabe que los votos solo se cuentan hasta que el partido rojo gane. Después de eso no se puede contar más. Es la ley. ¿Cuál ley? No tengo tiempo de buscarla, Bossy Annie, búscala tú, que seguro no tienes más nada que hacer. Pero es que de verdad, ¿voto por correo? ¿Quién usa el correo, en serio? Me parece que están inventando todo. ¡Acuso al estado por no votar por mí!”, concluyó un enfático Trump, quien interrumpió a Pensilvania cada vez que se intentaba explicar.