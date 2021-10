Este martes, Marvelis Rodríguez, una joven que lleva desde el 2020 haciendo la cola para echar gasolina en la bomba de La Bandera, ubicada en Caracas, aseguró no sentirse tan mal porque dijo sentirse como en Londres, ciudad que también está pasando por escasez de gasolina debido al Brexit. Rodríguez, o como prefiere ser llamada ahora, “Lady McMarvelis” agregó que ya no toma café, sino que para estar acorde con esta nueva sensación inglesa ahora es una mujer de té Lipton.

“Después de todo UK y nosotros tenemos muchas cosas en común, darling. Están pasando por una escasez de alimentos, de gasolina y fármacos, como nosotros en su momento. Yo sabía que en el fondo me iba a sentir en Inglaterra, aunque no tenga pasaporte ni estupefacientes”, aseguró Rodríguez, mientras llamaba a Radio Deporte para pedir que pusieran más croquet en su programación. “Yo realmente tengo poco haciendo esta cola, porque soy una persona muy ocupada; yo empecé en mayo del 2020, pero aquí hay gente que está desde el 2018, se ve que son unos visionarios. Aquí di a luz a mi hermosa hija Marvelis II, he pasado momentos mágicos en esta cola, son recuerdos que nunca se irán. También me han pasado cosas feas, no lo voy a negar; pero me quedo con lo bonito, voy a cerrar los ojos para imaginar que estoy en Londres con una temperatura de 12 grados centígrados” finalizó Rodríguez, mientras abría Duolingo para aprender cómo se dice “coño hasta cuando” en inglés.