Buhoneros ofrecen trasplante de médula ósea en estación de Metro Los Símbolos

Por el aumento de los costos de los tratamientos clínicos en Venezuela, muchos buhoneros de Caracas se han visto en la obligación —la verdad nadie los obligó, pero de algo hay que vivir, y además hay que escribir bonito— de ofrecer cualquier tipo de intervención médica en sus puestos y tarantines. Sin embargo fue una sorpresa para varios medios de comunicación al ver que estaban ofreciendo —con una promoción de 2×1— trasplantes de médula ósea en un mantel cerca de la entrada de la estación de metro de Los Símbolos.

Enviamos a nuestro pasante subpagado hasta el lugar de los hechos, al llegar se pidió una chicha de $1 —sí, hacen trasplantes de médula y también te venden una chicha divina— para entrevistar al jefe del puesto, Willy Alexander Óscar Del Valle, también conocido como “Doctor Chicha” quien nos habló un poco sobre los procedimientos que ofrece: “Mira manito te lo canto así, mi sueño siempre fue ser médico pero nah, con todos esos paros a uno no le provoca estudiar, además aquí en la calle se hace más real. Aquí tenemos nuestro certificado de salud, así que no hay problema. Yo aprendí todo lo que sé gracias a las parrillitas, cuando uno las podía hacer; me hice un maestro quitándole el pellejero a la carne con el cuchillo. Pero también aprendí mucho viendo al programa ese del Doctor House y luego el otro programa donde siempre hay una lloradera y un todo contra todos bandera… ¿cómo es que se llama? Ajá, la anatomía de lo gris es la cosa, luego dicen que uno no puede ser autodidacta”, finalizó Del Valle mientras aprendía cómo poner implantes de seno viendo un reality show en E! Entertainment Television.