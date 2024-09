Venezuela anuncia que próximo juego contra Bolivia será sin luz en Maturín

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) acaba de anunciar que el próximo encuentro contra Bolivia para las eliminatorias al Mundial del 2026 se jugarán en sin luz, sin agua y sin derechos humanos en el Estadio Monumental de Maturín.

Jorge Gimenez, presidente de la Federación y uno de los principales afectados por el estadio de anime a más de 4.000 metros de altura en El Alto, Bolivia, así lo confirmó: “Si ellos puedes aprovechar sus condiciones geográficas para obtener ventaja en el partido, entonces nosotros también podemos utilizar nuestros pésimo sistema eléctrico a nuestra ventaja. Vamos a jugar en Maturín sin luz y el que no pueda ver no me interesa, ya nuestros jugadores desarrollaron visión nocturna con tantos apagones. Los bolivianos verán cómo hacen”, aseveró Gimenez, mientras se desmayaba por la falta de oxígeno en la ciudad boliviana que nadie sabía que existía hasta ayer.