"Hoy es el peor día de mi vida" dice fanático del Barcelona que ayer descubrió a su pareja montándole cachos

Alfredo Bernal, fanático del Barcelona y dueño de un Ford Fiesta rotulado con la cara de Messi, aseguró que hoy es el peor día de su vida al enterarse que su ídolo Lionel Messi ya no jugará en el Fútbol Club Barcelona. Visiblemente afectado, Bernal afirmó que este dolor nunca lo había sentido en su vida, ni siquiera el día de ayer, cuando descubrió a su pareja montándole cachos.

Nuestro pasante habló y trató de consolar a Alfredo, quien se rehúsa a almorzar pasta corta porque el tamaño le recuerda a Lionel Andrés comentó: “Soy valiente para decirlo, no me da pena: Ayer me montaron cachos y lo supe porque revisé los mensajes de Instagram, sí, sé que eso es tóxico pero soy escorpio, obviamente reviso teléfono. ¿Pero qué es una montada de cachos y un divorcio cuando Messi se va del Barcelona? Un problema menor. ¿Cómo podré recuperarme ahora que D10S no está en el mejor club del mundo? ¿Ahora en quién voy a creer? ¿En Griezmann? ¡Ni de vaina! Y ni me hablen de Dembelé que no lo quiero ver ni en pintura. Hoy quiero estar solo, ni que Cristiano se muera me alegra el día”, afirmó Bernal mientras veía los mejores goles de Lionel Messi.