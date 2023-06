TRAGEDIA: Joven se queda en Maracay voluntariamente

Esta mañana millones de venezolanos comenzaron su día con un sentimiento de dolor y tristeza tras enterarse de una lamentable noticia que muchos catalogaron como “la tragedia más grande que ha vivido este país desde que Aran One comenzó a cantar”. El joven Jesús Guzmán, un freelancer de 24 años oriundo de Maracay, dejó devastada a su familia, amigos y amigos con derecho tras revelar su decisión de quedarse a vivir en Maracay de forma totalmente voluntaria.

Tras vivir siete intentos de secuestro por parte de alcabalas de la PNB –de los que se libró por pelabolas– nuestro pasante subpagado finalmente llegó a Maracay, donde tomó las declaraciones de Guzmán: “Yo no entiendo por qué la gente se impacta tanto cuando yo digo que me gusta Maracay, sin ofender, para mí la gente que odia Maracay es porque se golpearon en la cabeza chiquitos. Esta hermosa ciudad no tiene nada que envidiarle a ninguna capital del mundo, si Londres tiene el Big Ben, nosotros tenemos la torre Sindoni, si New York tiene el Madison Square Garden, nosotros tenemos la plaza de toros Maestranza César Girón, si Madrid tiene el Aeropuerto de Barajas, nosotros tenemos nada más y nada menos que el terminal central de Maracay. Somos la tierra de Canserbero, Akapellah y La Divaza. Los Aliens nos invadieron en Arrival, o sea ¿qué más quieres que te diga para convencerte de que este es el mejor lugar del mundo para vivir?” concluyó Guzmán.

Por su parte, la señora Emilia González, madre de Jesus, lamentó la decisión de su hijo, asegurando: “Ay mi hijito, yo que hice todo para criarlo como un hombrecito hecho y derecho. Esta vaina es culpa de su papá, yo sabía que ese coñazo que se metió en la cabeza cuando lo dejó caer me le había hecho algún daño en su cabecita, es que desde chiquito se le notaba cuando decidió irle a los Tiburones de La Guaira”, concluyó la señora Emilia.