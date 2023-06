Chamo se pregunta si era buena idea poner sus datos bancarios en test para saber que tipo de hamburguesa es

Giancarlo Becerra, un caraqueño de 20 años, tomó una de las peores decisiones de su vida entregando los dígitos de su tarjeta de crédito Bank of America junto a la fecha de vencimiento y su código de seguridad a una página con un test que le revelaría qué tipo de hamburguesa es él, si una de pollo o de carne.

Becerra, quien evidentemente no es muy astuto, publicó su número de tarjeta en Twitter para que lo ayudaran a encontrar a los responsables: “Esto no es posible, ya no se puede confiar en nadie, yo solo quería saber si soy una hamburguesa compatible con la de la chama que me gusta, que es una doble carne sin pepinillos, básicamente mi chica ideal, pero algunos detractores del amor decidieron solicitar mis datos bancarios y yo de bobo caí y les dí hasta mi tarjeta de coordenadas. Lo bueno es que soy venezolano y no me pueden robar más de $20 porque no tengo, al menos me queda la satisfacción de saber que soy una desagradable hamburguesa de lentejas, que capaz no es la más sabrosa, ni la más bonita y capaz ni siquiera califica como una hamburguesa de verdad, pero al menos le gusta a las chamitas intensas aesthetic, justo lo que necesito en este momento para curarme la tristeza” aseguró la víctima antes de salir a comprar una Toyota Prado 2024 que vio por Facebook Marketplace en $2.000.