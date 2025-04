Servando y Florentino participan en día de “lleva tu hijo al trabajo llevando a Los Menor3s al Saca El Pecho Fest

La isla de Margarita se viste de gala semiformal playera old money para recibir el Día de Llevar tu Hijo al Trabajo, y es que el dúo de las fans enamoradas (y vueltas locas), Servando y Florentino, sorprenderán al público del Saca El Pecho Fest llevando a sus hijos a cantar, también conocidos como Los Menor3s.

Armada con un termo de 5 litros lleno de ron y su mejor bikini de los Hermanos Primera, la joven Natalia Pérez gritaba de emoción: «No puedo creer que Servando y Florentino sean los papás de Los Menor3s, o sea, no entre ellos, sino que cada uno tuvo a sus hijos aparte, ¿me entienden? Estoy emocionadísima de verlos cantar en Playa El Agua, no solo porque me gusta su música, sino porque en Caracas no puedo ir a los conciertos en traje de baño y siempre salgo con bronceado de portugués. Mi sueño es que me suban a cantar a la tarima todos juntos y, de paso, entren Alleh y Yorghaki, los Motherflowers, y Michael Jackson… ¡Amo a Michael!», concluyó Natalia, antes de que nuestro corresponsal le diera la terrible noticia: Michael Jackson no irá porque tiene que hacer unas diligencias.