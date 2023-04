Joven decide relajarse con una película de Netflix y pasa una semana estresado eligiendo qué ver

Eduardo Viloria, un joven caraqueño de 24 años decidió disfrutar sus días de Semana Santa en una total relajación, sin salir de casa y disfrutando las películas que el catálogo de Netflix tiene para su diversión, lo que no contaba es que su momento de total calma sería impedido por el gran estrés que genera encontrar una película para ver. Lo que comenzó como una forma de ignorar el trabajo y escapar del estrés diario se convirtió en lo mismo que un resultado de una prueba de embarazo: una fuerte ansiedad para él.

Eduardo, quién se considera crítico de cine desde que terminó la filmografía de Tarantino, relató: «empecé a buscar una película dominguera sencillita, pero no podía decidirme por ninguna. Había demasiadas opciones y ninguna tenía la suficiente dosis de intensidad, desnudos o referencias a Pulp Fiction». Viloria pasó horas navegando por la plataforma, leyendo las sinopsis y haciendo breaks de media hora para ver Tiktoks, pero no lograba tomar una decisión. El problema se agravó a medida que pasaba el tiempo. «Me sentía cada vez más ansioso y frustrado porque no podía encontrar una película que me gustara. Y en menos de lo que cancelan a un músico ya era miércoles otra vez», dijo el joven quien por fin decidió ver luchas de ratas en New York con Linkin Park de fondo en YouTube pero todavía no empieza porque no sabe qué pedir de delivery.