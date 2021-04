PDVSA anuncia aumento de producción de full buenas vibras

El recién nombrado presidente de PDVSA y anterior Viceministro del Poder Popular Para Los Tatuajes Falsos, Los Lentes en Anime y Yuyitos De Playa, Silvio Lenín Mujica Castro, conocido como “El Bachaco Cimarrón 420”, leyó este lunes un comunicado en el cual anunció con mucha ilusión el aumento en la producción de la estatal petrolera de su cuota de buenas vibras, energías positivas provenientes de la Pachamama y de la llama violeta.

“Cimarrón 420”, quien llega a la gerencia de la principal petrolera venezolana gracias a los méritos adquiridos durante su experiencia como principal explotador de conchas marinas para hacer collares de pucas, anunció su primera medida como presidente de PDVSA: “De verdad que me siento full full agradecido con el gobierno de mi presidente obrero masajista sativo, Nicolás Maduro y con el legado del presidente Chávez, que Haile Selassie lo tenga en su gloria. Desde hoy voy a hacer mi mayor esfuerzo en que PDVSA vuelva a producir full buena energía y mucho ‘don’t worry, be happy’ como lo diría el famoso Baroni One Time. Y algo sí te digo, mi broder, aquí en la nueva PDVSA vamos a ser más naturales, más comunales y más cannábicos para estar siempre con notas altas, vibrando altísimo. Haremos que las curvas de esos gráficos suban porque en PDVSA lo único que importa es la sonrisa de sus mujeres, esas son las curvas más importantes, o al menos así decía Chyno Miranda o Nacho, ya no me acuerdo”, finalizó el presidente de PDVSA mientras anunciaba la creación de un departamento para la venta de artesanías hechas con chatarra de refinerías.