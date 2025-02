La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, emitió una orden para poner fin a la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) de cientos de miles de venezolanos, argumentando que “Venezuela no es como te dicen las redes” y que “el que no hace plata es porque no quiere”.

Noem, quien ostenta el puesto de suscriptora principal del OnlyFans de Michelo, ofreció declaraciones sobre esta controvertida acción ante los medios de comunicación:

“Cualquiera que deje de prestar atención a los fake news y vea noticias en medios honestos como Telesur, VTV y MaduroToday sabe que los venezolanos ya no cumplen con las condiciones para ser beneficiarios del TPS. En ese país, el que es pobre es pobre porque quiere. Así que van a venir aquí y seguirán siendo pobres, algo que no podemos permitir. ¿Cómo vamos a dar protección a unos vagos que no quieren trabajar por $7 al mes? Sería insólito. Allá todavía se hace plata, más que nunca. ¿No han visto que tienen las mejores canchas de pádel del mundo, bodegones de 78 pisos y Cybertrucks pasando trabajo con los huecos en las calles? Incluso tienen al influencer argentino con el bigote más hermoso del continente; claramente no la están pasando mal”, aseveró Noem, mientras proponía enviar a los migrantes deportados a la Luna.