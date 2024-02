Colectivos armados protestan en Petare por escasez de armas largas

Un grupo de colectivos armados trancó los alrededores de la redoma de Petare, estado Miranda, para protestar por la creciente escasez de fusiles francotiradores, fusiles de asalto, ametralladoras y ojivas nucleares en el país. Los hombres, armados con las pocas pistolas y granadas que pudieron conseguir a pesar de la situación, amenazaron a conductores de autobuses, al personal del aseo público y a un chamo que tenía cara de gafo para que se unieran a la trifulca.



En videos compartidos en las redes sociales se puede ver al líder de la banda, “el cara de licenciado”, asando arepas sobre una quema de cauchos mientras se dirige a las policía del municipio Sucre: “Estamos aquí los movimientos antisociales de Petare denunciando que la policía no nos está convidando suficientes armas largas para seguir sometiendo a la población como lo hubiera querido el comandante Chávez. Ya basta de tanta escasez, mis compañeros no han podido atracar esta semana porque las balas 7.62mm no le caben a los revólveres, ya no aguantamos más esta precaria situación, están violando nuestro debido derecho al lacreo. Si no se solventa esto pronto tendremos que volver al tradicional chuzo o a usar nuestra mejor arma, la palabra”, manifestó el cabecilla del grupo armado antes de abatir a un policía con los versos de poesía más punzantes jamás escuchados.