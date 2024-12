Un grupo de científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) quedó completamente anonadado esta mañana al lograr observar, a través del satélite Landsat, el momento exacto en que la burbuja gigante que cubría el territorio de Venezuela desde aproximadamente el año 2020 finalmente terminó de explotar.

Richard Smith Jr., científico a cargo del satélite en el momento de la explosión, nos explicó —sin que nadie le preguntara— que lo estaba utilizando para propósitos científicos y no para espiar a su novia a distancia, que vive en Acarigua: «En la comunidad aeroespacial tenemos un dicho: las burbujas son como un transformador de Corpoelec, tarde o temprano van a explotar. Por eso, cuando observamos la aparición de este glóbulo de aire anómalo formándose de manera repentina sobre el país en 2020, sabíamos que teníamos que hacerle un seguimiento exhaustivo. No porque estuviera usando el satélite para espiar a mi novia a distancia, a la que le envío dinero todos los meses, ni nada por el estilo, fue exclusivamente por mi convicción en la investigación científica. Si bien la capa jabonosa de detergente para dinero que mantenía esta extraña burbuja intacta se venía debilitando con fuerza desde el 28 de julio, hasta el momento no tenemos datos sobre cuáles podrían ser las verdaderas repercusiones de su explosión. Tal vez sus habitantes se den cuenta de que es imposible tapar el sol con una burbuja, o que la vida fuera de ella no es tan colorida como su capa de jabón la hace ver, pero de lo único que tenemos certeza hasta el momento es que muy difícilmente se vuelva a formar después del daño sufrido», concluyó Smith, mientras su novia a distancia le pedía dinero para cruzar el Darién junto con su primo inseparable, quien definitivamente no es su esposo.