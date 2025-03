Maduro lamenta que licencia de Chevron expira justamente cuando iban a aumentar las pensiones

El líder del chavismo y de todos los trencitos en las fiestas del PSUV, Nicolás Maduro, en cadena nacional lamentó que la administración de Donald Trump retirara la licencia de Chevron justo cuando iba a aumentar las pensiones en el país, que desde el 2022 se mantienen en 130 bolívares, equivalentes a 2 USD.

Mientras jugaba Marvel Rivals en su iPhone por max 35 bañado en oro, Maduro explicaba: “Estamos quebrados, compadres, Trump y su combo imperialista nos quitaron el dinero que justo este mes era para poner las pensiones y el sueldo mínimo en tres mil dólares la hora. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?, tocará que sigan cobrando 2 dólares al mes y si acaso un bono si me jalan suficiente mecate en una marcha, pero no es mi culpa sino de Trump. Por cierto, vacílense estos 15 jets que me compré esta semana, nuevecitos de paquete porque todas las semanas me decomisan como 3 y sin jets ¿cómo se supone que pase por un automac?, hasta los mandé a forrar de la sustancia más cara que existe: tinta de impresora, así puedo impresionar a todos cuando inauguremos estadios de béisbol y traigamos a Anuel y Karol G otras 58 veces este año, lo malo es que los pelabolas de los jubilados no podrán ir a verla porque el salario es de 130 bolos, pero ese ya no es mi peo porque tengo excusa nueva”, concluyó Maduro minutos antes de almorzar lomo de wagyu con emulsión de oro del Arco Minero.