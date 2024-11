El presidente del gobierno español y única persona en el close friends de Delcy Rodríguez, Pedro Sanchez, compareció este lunes frente a los medios de comunicación para enviar todas sus “fuerzas y bendiciones” a los damnificados por las inundaciones en Valencia, mientras mostraba la emotiva pancarta que elaboró con sus propias manos y tres potes de escarcha.

Sanchez aprovechó la oportunidad para prometer ayudar a los afectados con todo lo que está en sus manos, que serían dos euros y un clip: “Venga, que yo sé que no es mucho, pero si todos los españoles ponemos nuestro granito de arena en esta difícil situación el gobierno podrá seguir usando todo el dinero de impuestos que le sacamos a Shakira e Ibai en más tortillas de caviar y pagar el sueldo de Mbappé. Mientras tanto, quiero que vean esta hermosa pancarta que pasé toda la madrugada haciendo con mucho amor y dedicación, me gasté toda una caja de marcadores porque no estaba seguro si ‘fuerza’ se escribía con dos o tres ‘S’, pero lo logré. Para toda la gente de Valencia, que sepan que los apoyo espiritualmente, cuando me acuerde de la clave del banco les envío un Bizum”, confirmó Sanchez, mientras cantaba “Colgado en Tus Manos” totalmente a capella en honor a los afectados.