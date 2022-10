Gobierno asegura que el 60% de los migrantes volvieron al país pero porque aquí el pasaporte sale más rápido

Carlos Faría, titular del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, aseguró que un gran porcentaje de migrantes venezolanos ha regresado al país porque no hay nada como nuestras playas, nuestras mujeres y también porque el pasaporte sale más rápido en las oficinas del SAIME de Caricuao.

Faría, quien sorprendentemente no tuvo que graduarse en la academia militar para ser ministro venezolano, destacó: “La verdadera razón por las que los migrantes venezolanos están regresando es porque Venezuela es el mejor país del mundo. Tengo que decirlo: nuestras playas son las mejores, nuestras bellezas naturales son los paisajes más hermosos, nuestros tepuyes tienen la raza de osmeles en peligro de extinción protegidos por millones de organizaciones animalistas, además, tenemos las mujeres que antes fueron hombres más lindas del mundo. Tú me dirás si no eso no es razón suficiente para devolverte a esta gran nación que cobija a millones de venezolanos y venezolanas que hoy en día se ganan el pan con Nutella de bodegón con el sudor de la frente. Y bueno, también un detalle menor es que aquí sale el pasaporte más rápido, no hay que esperar entre 4 o 5 años hábiles para que te llegue tu documentación, con 6 meses hábiles, una cola de 2 días y una pelea con monos en las oficinas del SAIME en Caricuao te pueden emitir tu libretica para que te vayas a España a ser mileurista. Todo esto gracias a la revolución bolivariana de Venezuela y nuestro presidente obeso, Nicolás Maduro Moros”, finalizó Faría minutos antes de ser mencionado en investigaciones por actos de corrupción.