Ante prohibición de vapers, joven pregunta a kiosquero si tiene cigarro sabor a Cookies and Cream

Las ganas de vivir del 70% de la población venezolana comprendida entre 18 y 21 años desaparecieron por completo luego de que se publicara en gaceta oficial la prohibición de consumo, venta y fabricación de cigarrillos electrónicos. Siendo uno de los más afectados Daniel Carrizal, un caraqueño de 19 años que temblando llegó a un quiosco de Los Palos Grandes buscando un reemplazo para su vicio, solicitándole al vendedor un cigarro detallado de cookies and cream o en su defecto de space mango con adobo.

Daniel, anonadado tras descubrir que los cigarros solo vienen en sabores de menta, cereza y culo, en un ataque de abstinencia denunció: “Ya basta, vale, mi generación no puede tener ni casa, ni carro, ni agua y ahora ni siquiera algo pa’ morirse tranquilo, ¿Por qué no prohíben hacerse la paja sin desayunar? eso mata más que mi puff de tinto de verano y Maduro no dice nada. Miren, yo sé que vapear no me hace bien, pero la mitad de mis primos tienen cirrosis y nadie les prohíbe el anís con canelita, además, nadie le ha pegado a su familia o se ha orinado encima por culpa de un puff. Pero bueno, por ahora me tocará volver al vicio inicial que me llevó a los cigarrillos electrónicos, mi amada piedra con topping de pega de zapatos” aseguró Carrizal mientras le buscaba el puerto de carga al cigarro.